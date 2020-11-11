أشهر وصفات طبيعية للتخلص من حصوات الكلى ؟

يعاني ملايين من الأشخاص من مرض حصوات الكلي التي تسبب آلام ومغص شديد دائمًا بسبب تجمّع الكثير من الأملاح و المعادن في الكلى أو المثانة، ويبحث هؤلاء عن علاج طبيعي ينهي لهم أزمة الحصوات.

وأوضح خبراء في مجال الطب، أن من أعراض آلام حصوات الكلى : المغص الكلوي ، آلام عند التبوّل ، و الكثير من الأعراض الأخرى.

ومن الأعشاب الطبيعية المستخدمة في علاج حصوات الكلى هي كالتالي:

أولاً: عصير الليمون و زيت الزيتون :

وتعد هذه الوصفة قوية في علاج مرض حصوات الكلى، حيثُ يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يمكنه تفتيت أملاح الكالسيوم المكوّنة للحصوات.

طريقة تحضير الوصفة كالتالي:

على المريض أن يضيف أربعة معالق من زيت الزيتون إلى مقدار متساوي من عصير الليمون الطازج و اشربه ، ثم يشرب كمية كبيرة من الماء.

ونصح الأطباء، بأن تكرر شرب الوصفة عدة مرات يومياً لعدة أيام حتى تتفتت الحصى و تمر في البول.

وصفات طبيعية للتخلص من حصوات الكلى :

ثانيًا: عصير الرمّان :

وأكد الأطباء، أن شرب عصير الرمان يستخدم في علاج أمراض الكلى و الحصوات ، لذا يُنصح المرضى بتناول بذور الرمان أو مشروب عصير الرمان الطازج.

ثالثًا: عصير الريحان :

ويساعد الريحان على تحسين أداء وظائف الكلى ، إضافة إلى أنه يفتت حصى الكلى وخروجها في البول.

ويمكن تناول الريحان مع العسل يومياً للوقاية من أمراض الكلى.

تحضير عصير من أوراق الريحان :

أولاً: خلط منه ملعقتين مع ملعقة من العسل و تناوله يومياً لمدة 6 أشهر ، إذا كنت لا تحب العسل فيمكنك تناول ورقتين أو ثلاثة من أوراق الريحان يومياً.

وبمكن للمريض أن يتناول مشروب الريحات عن طريق غلي أوراق الريحان في الماء لمدة 10 دقائق.

رابعًا: نبات القراص :

كما ويعد نبات القراص من اكثر الوصفات فعالية في محاربة حصوات الكلى حيث يساعد على سريان الماء في الكلى و المثانة ، مما يساعد على إدرار البول ، كما أنها تمنع تكوّن الحصوات.

طريقة تحضير القراص :

وتعتبر طريقة التحضير سهلة للغاية، أضف ملعقتين من أوراق القراص المجففّة إلى الماء الساخن و اتركه 10 دقائق ثم قم بتصفيته و بتناوله مرتين أو ثلاثة يومياً.