شاهد مباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي غدًا الخميس 12-11-2020

من المقرر أن يلعب منتخب الجزائر مع منتخب زيمبابوي يوم غد الخميس الموفق 12-11-2020 ، حيث يبحث مشجعي فريق الجزائر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر مع زيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، وكان مختصين رياضيين قد أكدوا أن اللعبة غدًا ستشهد أجواء حماسية وتنافسية قوية وهي حاسمة لكلا المنتخبين.

وبسبب ازمة جائحة كورونا العالمية كان من المقرر أن يتم تقديم مباراة منتخب الجزائر مع زيمبابوي في تاريخ 31 أغسطس الماضي، وأوضح المسؤولين على تصفيات كأس الأمم الافريقية أنه تم تأجيل اللعبة لحين استقرار الأوضاع الصحية، وتم تحديد موعد جديد لمباراة الجزائر وزيمبابوي من قبل اتحاد كرة القدم.

وأكد الرياضيين أن منتخب الجزائر في مواجهته المنتظرة أمام زيمبابوي سيدخل بكل ثقة وقوة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها محاربي الصحراء في مبارياتهم الرسمية والودية.

وأوضحوا أن منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي نجحوا بتقديم 6 مباريات دون الهزيمة، فيما ابهر لاعبي المنتخب محاربي الصحراء مشجعيه باداءهم المميزة والقوي في الملعب الكروي، بالرغم من الانتصار الصعب للغاية الذي حققه في الجولة الماضية.

وسيلعب المنتخبان على ملعب 5 جويلية ، وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز على منتخب بوتسوانا بهدف دون مقابل.

كما وحقق محاربي الصحراء فوزًا قويًا على منتخب زامبيا في الجولة الأولي، وبذلك حصل المنتخب الجزائري على العلامة الكاملة ليبلغ عدد نقاطه 6 نقاط.

موعد مباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي :

وعند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة التاسعة مساءً في توقيت السودان ومصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر والأردن على قناة بي إن سبورت القطري bein sports hd 2020 .

وستعرض قناة بي أن سبورت القطرية مباراة الجزائر وزيمبابوي بجودة عالية أو ما تعرف بتقنية hd دون تقطيع أو تشفير.

وفي هذه المقالة الرائعة لقد وفرنا لحضراتكم تردد قناة بي أن سبورت القطرية على الأقمار الصناعية للاستماع في مشاهدة المباراة الحاسمة والقوية.

تردد قناة بي إن سبورت القطرية bein sports hd 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 11055.

– معدل الاستقطاب: 27500.

– معدل الترميز: أفقي.