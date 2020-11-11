السيد نصرالله: يجب أن نكون على جهوزية للرد بحال أي حماقة أمريكية أو اسرائيلية

قال الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، يجب على محور المقاومة أن يكون على جهوزية عالية لرد الصاع صاعين في حال أي حماقة اميركية او اسرائيلية."

جاء ذلك خلال كلمة السيد نصرالله بمناسبة يوم شهيد حزب الله الذي يصادف الـ11 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام.

وقال السيد نصرالله أنه "من المحتمل ان يقوم ترامب بضربة في المنطقة قبل الخروج من البيت الابيض، ومن المحتمل أن يكون تغيير وزير الدفاع الأمريكي هو لمشكلة شخصية مع الأخير. هذا الوزير لم يقبل أن يقمع التظاهرات ضد ترامب في عدد من الولايات."

وأضاف قائلاً "قد يكون عزل إسبر هو ليسيطر ترامب على الجيش بالكامل، وقد يكون لسبب خارجي يريد أن تقوم به إدارة ترامب في المنطقة لم يستطيعوا فعله في السنوات الأربع الماضية.

كما نبّه بأنه "على محور المقاومة أن يكون على جهوزية عالية لرد الصاع صاعين بحال اي حماقة اميركية أو إسرائيلية... لأن امريكا تطمح أن تأخذ لبنان للتطبيع مع "إسرائيل" كما أخذت الامارات والبحرين والسودان.

وتساءل هل مشكلة أمريكا بلبنان، هي الفساد؟ أم الوضع الاقتصادي؟ فهذه أمور قديمة جداً."