أقوى طريقة عمل كيكة القشطة والكاكاو في البيت بسهولة

طريقة عمل كيكة القشطة والكاكاو في البيت ، حيثُ تُعد طريقة اعدادها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى عناء كبير واستطاعت كيكة القشطة والكاكاو أن تنافس باقي الحلويات على موائد الطعام كما أنها نالت اعجاب ملايين الناس ما دفعهم بكل قوة في الحصول على خطوات صناعتها ، علمًا أن الحلوى انتشرت بسرعة رهيبة بين سكان الوطن العربي بعدما سجلت قوة في طعمها اللذيذ.

وفيما يتعلق بطريقة عمل كيكة القشطة والكاكاو فهي لا تحتاج إلى جهد كبير كما يظن البعض علمًا أن اعدادها يحتاج تقريبًا ساعة كاملاً وهي ذات طعم لذيذ وشهي ورائحة نافذة قوية.

ويفضل جميع الفئات العمرية تناول وجبة كيكة القشطة والكاكاو في أطباق خاصة على موائد الطعام لاسيما في المناسبات العامة أو الخاصة أو في الجلسات العائلية.

مكونات كيكة القشطة والكاكاو :

أربع أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة اللينة.

أربع بيضات من الحجم الكبير.

ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا.

كوبان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

كوب من القشطة.

نصف كوب من الحليب الجاف.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة عمل صلصة كيكة القشطة بالكاكاو :

كوب من القشطة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب جوز الهند المبشور للتزيين.

خطوات اعداد كيكة القشطة بالكاكاو :

أولاً: في المرحلة الأولى من خطوات اعداد كيكة القشطة بالكاكاو، نسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم دهن قالب الكيك بالزبدة أو الزيت والطحين ونضعه جانبًا.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، اضع الزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي، ونخفقها لمدة دقيقة، ثم اضف البيض، والفانيليا، والسكر على الزبدة، ثم اخفقهم جيدًا حتى ذوبان السكر.

ثالثًا: وبعدها اضف القشطة، ونخفقها قليلًا مع الخليط، ثم اضع الدقيق، والحليب، والبيكنج باودر، والكاكاو، والخل إلى المزيج، ونخفقهم لمدة دقيقة إلى أن تختلط المكونات مع بعضها البعض.

رابعًا: اسكب الخليط في قالب الكيك المجهز من قبل، ثم اضع قالب الكيك في الفرن المسخن مسبقًا، ونخبز القالب لمدة خمس وأربعين دقيقة أو حتى استواء الكيك.

خامسًا: اضع الكاكاو، والقشطة، والنشا، والسكر، والماء في قدر على نار متوسطة الحرارة مع التحريك المستمر حتى نحصل على صلصة سلسة، ويعدها قاب الكيك عند إخراجه من الفرن باستخدام شوكة. نسكب خليط الكاكاو والقشطة على الكيك بالتساوي، ثم نرشه بجوز الهند، ونقدمه في طبق التقديم.