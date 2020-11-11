سرايا القدس تنشر فيديو في ذكرى معركة جحيم عسقلان

عرض الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الأربعاء الفاصل الجهادي بعنوان (هل تذكرون) باللغتين العربية والعبرية في الذكرى السنوية الثانية لمعركة جحيم عسقلان.

وظهر في المقطع المصور مجاهدي سرايا القدس وهم يجهزون الصاروخ قبل إطلاقه على المدن والمغتصبات الصهيونية، كما ظهر في الفيديو لقطات لإطلاق الصاروخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة والذي حولها إلى جحيم بفعل قوة النار والدمار الذي خلفه في المباني الصهيونية.

يذكر أنه وفي مثل هذا اليوم من عام 2018م، خاضت المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها سرايا القدس معركة جحيم عسقلان رداً على الجريمة الصهيونية شرق خانيونس، والتي أدت لاستشهاد 7 مقاومين.

وردت سرايا القدس على الجريمة بمعركة جحيم عسقلان، تمكنت خلالها من قصف المدن والمغتصبات الصهيونية بالمئات من الصواريخ والقذائف، وكشفت السرايا أنها أدخلت للخدمة العسكرية صاروخاً جديداً حمل اسم (بدر) يمتاز بقوة تدميرية كبيرة قصفت به مدينة عسقلان المحتلة خلال المعركة بشكل مركز، واستطاع تحويل عسقلان إلى جحيم.

وأعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أن الصواريخ التي سقطت على مدينة عسقلان حققت إصابات مباشرة في المباني والمنشآت والمركبات وأوقعت ثلاثة قتلى وأكثر من مائة إصابة في صفوف المغتصبين، ووصفت الصواريخ بأنها ذات قوة تدميرية كبيرة ودقة عالية.

ويعد الشهيد القائد بهاء سليم أبو العطا "أبو سليم" قائد أركان المقاومة في فلسطين والذي تصادف غداً الخميس الذكرى الأولى لاستشهاده، أحد أبرز المشرفين على معركة جحيم عسقلان وكان له بصمة واضحة ومميزة في الإشراف على المعركة وإدارتها.

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