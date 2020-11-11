ترامب يحصد أصوات ألاسكا

حصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصوات المجمع الانتخابي في ولاية ألاسكا والبالغ عددها 3 أصوات، حسبما أكد مركز إديسون للأبحاث.

وارتفعت أصوات ترمب في المجمع الانتخابي لتصل إلى 217 صوتاً مقابل 279 صوتاً للرئيس المنتخب جو بايدن، وفق إحصاءات مركز إديسون.

وكانت السلطات في ولاية جورجيا قد أقرت إعادة فرز الأصوات في الولاية والبالغ عدد أصواتها من مجموع المجمع الانتخابي 16 صوتاً، وحسمت للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

كما أن لجنة الانتخابات الأمريكية لم تعلن بعد عن الفائز الحقيقي في الانتخابات الأمريكية، وأن ما أعلن فقط حسب حسابات وسائل الإعلام الأمريكية.