معروف: 160 مصاب بـ"كورونا" في غزة داخل مراكز العناية

أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، بأن هناك أكثر من 160 شخصاً مصاباً بفيروس كورونا في قطاع غزة داخل مراكز العناية.

وأوضح معروف في حديث له لقناة الاقصى المحلية، أنه يوجد مستجد مقلق متعلق بإصابات "كورونا" يتمثل بوجود مصابين بأعمار صغيرة"

وأكد على أن الجهات الحكومية مستمرة في إجراءات المتابعة والمحاسبة للمخالفين من كافة الفئات، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد تشديد في ذلك المسار.

وشدّد على أهمية التوعية والتثقيف للمواطنين في مواجهة الفيروس بهدف عدم تعطيل الحياة في غزة.

ونبه رئيس المكتب الإعلامي، من السلوكيات الخاطئة داخل المجتمع في زيادة منحنى الإصابات، موضحًا أن الامر لا يتعلق بإعادة العمل في عدد من القطاعات.

وقال معروف: إنه" يوجد 15 ألف مخالط لمصابين على مستوى قطاع غزة وهم محجورين منزلياً في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن هناك ثلاث أجهزة فحص مخبرية خاصة بـ"كورونا" تعمل على مستوى قطاع غزة،

وأضاف في حديثه، أن الجهات المعنية تفحص المخالطين في اليوم السابع بعد أخذهم لمراكز الحجر، مشيرًا إلى أن "المخالطين هم الفئة الأولى والأكثر التي يتم التعامل معها من قبل الطواقم الطبية".

ولفت إلى وزارة الصحة عملت على توفير 500 سرير للعناية المركزة، وهناك نسبة إشغال حالياً بنسبة 30%".

كما وأكد معروف، أن الحكومة لا تترد في التراجع عن أي قرار يؤثر سلباً على حياة الأهالي فيما يتعلق بتفشي الفيروس.

وحول قرار الاغلاق الشامل، بيّن معروف، أن منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق، وأن الحكومة تسعى لتوسيع مراكز الحجر الصحي تزامناً مع الدخول في موسم الشتاء.

وذكر أنه "توفير مراكز حجر والمستلزمات داخلها لن تفكر في اعتماد سياسة الحجر المنزلي للمصابين".

كما ونبه معروف، إلى وجود مشكلة في توفير المواد الخاصة بخصوص لقاحات كورونا المُعلنة، الحديث يجري عن شهور من أجل توفيرها للمصابين.

وفي نهاية حديثه، أوضح أن منظمة الصحة العالمية مطالبة بتوفير اللقاح المناسب لجميع المصابين في العالم وعدم اقتصاره على دول معينة.