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مارادونا يخرج من المستشفى والانتقال لمركز لعلاجه من الادمان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:35 - 11 نوفمبر 2020
دييغو ارماندو مارادونا دييغو ارماندو مارادونا
تقارير
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أبلغ محامي دييغو أرماندو مارادونا، الصحفيين، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، من المقرر أن يغادر المستشفى، الأربعاء، على أن ينتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحول.

وخضع لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق، إلى جراحة طارئة، الثلاثاء الماضي، لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي مارادونا في المستشفى، لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

وقال المحامي ماتياس مورلا إن مارادونا البالغ من العمر 60 عاماً، مدرب خيمناسيا إسغريما، سيغادر المستشفى إلى مركز تأهيل، حيث سيسمح فقط لعدد محدود من الأصدقاء المقربين بزيارته.

وأبلغ مورلا الصحفيين خارج المستشفى أن "مارادونا يرغب في الخضوع للتأهيل، ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم، الجيد أن دييغو في غاية الصلابة".

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، ويعد واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم عبر العصور.

وقال مورلا، "مر دييغو بأصعب لحظة في حياته على الأرجح، وأعتقد أن اكتشاف هذا النزيف في المخ كان معجزة لأنه كان سيكلفه حياته".

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