أفضل طريقة عمل كيكة الزبادي بكريمة الكاكاو الهشة في البيت

طريقة عمل كيكة الزبادي بكريمة الكاكاو الهشة في البيت بسهولة تامة ، حيثُ ازدادت عمليات البحث عن ألذ انواع الكيك وهي كيك الزبادي بكريمة الكاكاو على مواقع الانترنت لاسيما موقع جوجل، فيما تتميز الحلوى بطعمها اللذيذ والشهي كما يفضل تناولها في جميع الأوقات وتقديمها في جميع المناسبات.

وفي هذه المقالة لقد وضعنا لحضراتكم خطوات اعداد كيكة الزبادي بكريمة الكاكاو مع ابرز مكوناتها حيث يمكن الحصول عليها من جميع المحالات التجارية والأسواق.

وفي البداية سنتعرف على مكونات كيكة الزبادي بكريمة الكاكاو ثم ننتقل إلى خطوات اعدادها في المطابخ.

مكونات كيكة الزبادي بكريمة الكاكاو :

15 شخص

كوب و ربع سكر

كوب زبادي

2 كوب دقيق

3 بيضات بحرارة الغرفه

½ كوب زيت

فانيلا

ملعقة كوب هيل مطحون

رشة ملح

2 ملعقة كاكاو باودر

ملعقة كوب خل ابيض

ظرفين بيكنج باودر

طريقة تحضير كريمة كيكة الزبادي بالكاكاو :

ملعقة كاكاو باودر

ظرفين كريم شانتي

ثلاث ارباع الكوب ماء مثلج

خطوات اعداد كيكة بالزبادي بكريمة الكاكاو :

أولاً: وفي الخطوة الأولى من طريقة عمل كيكة بكريمة الكاكاو ، خفق بالخفاق الكهربائي البيض ، السكر ، الفانيلا ، الخل و الهيل لين في اناء عميق، ويتضاعف الخليط و يصير قوامه كريمي.

ثانيًا وبعد الانتهاء من الخطوة الاولى اضف الزيت مع الاستمرار بالخفق ، ثم اضف الزبادي و اخلط ، ثم انخل الدقيق ، البيكنغ باودر ، رشة الملح ، و اضيف للمواد السائله ثم واخلط لين تتجانس المواد.

ثالثًا: قسم الخليط إلى قسمين نضيف لقسم ملعقتين كاكاو باودر ، ثم دهن قالب الكيك بالزيت و نرشة بالدقيق وقم بتفريغ خليط الكيك الابيض و خليط الكيك بالكاكاو بالتناوب وبعدها ادخل للفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 30_ 45 دقيقه حسب الفرن عندكم، بس نطلعها نتركها تبرد شوي بالقالب و نقلبها.

طريقة عمل الكريمة :

أولاً: اخلط الكريم شانتي والماء المثلج و الكاكاو لين يثقل قوام لكريمة و نزين الكيك بالكريمة بعد ما بردت الكيكة تماما.

ثانيًا: وبعد ذلك ادخل الثلاجة شوي.

كما وبإمكانكم أن تقدموا الكريمة بدون تزين. او تمسحون وجه الكيك بمربى المشمش و ترشون فوقها جوز الهند مبروش ايضا تطلع لذيذة.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.