السيد نصرالله: المقاومة في لبنان كانت في حالة استنفار تامة بالتزامن مع المناورة الإسرائيلية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الدولة اللبنانية هي وحدها المعنية في تحديد حدود لبنان البرية والبحرية.

وخلال كلمته في يوم شهيد حزب الله، قال السيد نصرالله إن المقاومة أكدت بشكل واضح منذ التحرير أن ترسيم الحدود لا شأن لنا به ولا ندخل به.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن ميزة شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان هي حضورهم الكبير من الأمين العام إلى العلماء والقادة الجهاديين والكوادر العسكرية، فضلا عن الرجال والنساء والأطفال ممن حضنوا المقاومة.

واعتبر السيد نصرالله أن تنوع شهداء المقاومة دليل على أن هذه المقاومة لم تبخل بشيئ.

ولفت إلى أن "الدولة اللبنانية هي التي اعتبرت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزءاً من قرية الغجر تحت الاحتلال"، مضيفاً "أكدنا سابقاً ضرورة اقتصار قضية ترسيم الحدود على الموضوع التقني فقط".

وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة ظهر اهتمام أميركي خاص في قضية ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف السيد نصرالله، انه "في كل سنة نحيي ذكرى شهدائنا، للتذكير فقط اخترنا هذا اليوم ليكون يوما لذكرى كل شهائنا باعتبار العملية الكبيرة التي حصلت في مثل هذا اليوم عام 1982 عندما قام الاستشهادي أحمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري "الاسرائيلي" في صور مما أدى باعتراف الاسرائيلي إلى سقوط ما يزيد عن 100 ضابط وجندي "إسرائيلي"، وهذه ما زالت العملية الأكبر والأضخم في تاريخ ​الصراع العربي "الإسرائيلي"​، معرباً عن أمله أن يأتي يوما ويقوم مجاهد آخر بعملية تكون هي الاضخم والاكبر من هذه العملية".

وأشار إلى أنه "اخترنا هذا اليوم ليكون يوما لكل شهدائنا القادة المسؤولين والعلماء في كل المناطق.