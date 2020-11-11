القيادي عليان: توقيت "البهاء" أصاب المستوطنين بـ"الهستيريا"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان، اليوم الأربعاء، أن دماء الشهيد بهاء أبو العطا وروحه الصاعدة تطارد الاحتلال الاسرائيلي في كل حدود الوطن، مشدّدًا على أن المستوطنين في "غلاف غزة" مصابون "بهستيريا التاسعة بتوقيت البهاء".

وأوضح عليان، أنه بمرور الذكرى السنوية الأولى على رحيل قائد سريا القدس أبو العطا، ما زالت حدود رجولته وملامح وجهه صيحة تطارد الصهاينة في كل مكان وعند كل فجر.

وبيّن أن الشهيد ما زالت قطرات دمه تتوزع في الارض المباركة والمقدسة لتزهر فينا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يرددون حتمية انتصارنا وزوالهم.

وأكدت عليان، أن مدرسة عطاء ووعي وإصرار أبو العطا ما زالت تحيي الفلسطينيين.

وقال "عهدنا وعهد المقاومة وشعب المقاومة في هذا اليوم ان نواصل طريق الجهاد والمقاومة وإلا نتنازل عن ذرة تراب من حقنا في كامل فلسطين".

وأضاف عليان، "لن نسمح للخوف والرعب ان يغادر القتلة ولا المغتصبين الصهاينة".

وأشار إلى أن ذكرى استشهاد أبو العطا وحدت كل فلسطين خلفك، مشدّدًا على مواصلة طريق الجهاد.

وفجر يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، اغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته عبر قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بصاروخ.

وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المغتصبات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها العدو بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة.