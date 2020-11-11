أقوى وصفات طبيعية لتخسيس الكرش والأرداف بسرعة عالية

إليك أبرز وصفات للتخسيس والتخلص من الكرش والأرداف خلال أسبوع واحد على الأقل بدون أي عناء او جهد كبير حيثُ تزايدت بحث المواطنين الذين يعانون من السمنة المفرطة في الحصول على وصفات تخسيس البطن على محركات البحث اهما موقع جوجل ، إذ تسببت تلك السمنة إزعاج الكثير وكون لهم عقدة نفسية بسبب بساعة منظرهم الناتج عن ذلك كما يمكن لتلك الوصفات أن تخفض الدهون وتمنح الشخص رشاقة.

وفي هذه المقالة الرائعة لقد وضعنا لحضراتكم وصفات للتخسيس والتخلص من الكرش والارداف في أيام معدودة بعيدة عن استخدام كريمات للتخسيس، أو اللجوء إلى عمليات شفط الدهون.

وعن طبيعة تلك المواصفات فإنها طبيعية من خلال استخدام العديد من الأعشاب والفواكه وغيره يوميًا ويمكن لاي شخص أو سيدة أن تصنع مواصفات تخسيس الكرش في البيت بسهولة تامة.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير مواصفات تخسيس الكرش أو البطن بطريقة سهلة الحضير كما هو موضح في الأسفل تابع المقالة.

أبرز مواصفات لتخسيس الكرس والبطن والارداف في أسبوع واحد :

أولاً: وصفة الليمون والبرتقال :

وتعد وصفة الليمون والبرتقال من أفضل المواصفات في تخسيس الكرش والبطن والأرداف.

وتحتوي الوصفة أنها غنيان بفيتامين سي، يساعد على تقوية العضلات وبناء أنسجة الجسم، كما أنها تخلص الدهون بسرعة.

طريقة تحضير وصفة الليمون والبرتقال:

أولاً: حضر كوب من الماء ثم اضع فيه بشر برتقالتين، وحبة كبيرة من الليمون.

ثانيًا: اضع تلك المكونات على النار حتى يغلي، ثم صفيه واشربها قبل تناول الوجبات صباحاً ومساءً.

ثانيًا: وصفة الليمون والزنجبيل :

ولم تختلف وصفة الليمون والزنجبيل عن سابقتها ، حيث تعمل على تخسيس منطقة البطن والأرداف، كما أن الليمون له فوائد عديدة، منها أنه يساعد في التخلص نهائياً من الدهون المحيطة بالمنطقتين.

طريقة تحضير وصفة الليمون والزنجبيل :

أولاً: حضر كوب من الماء المغلي ثم اضع فيه ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة من النعناع وملعقة عصير ليمون وملعقة مغات مكعب من الثلج.

ثانيًا: اترك تلك المكونات لمدة ساعة كاملة، ثم صفيها واشربها ثلاث مرات بعد تناول الوجبات لمدة اسبوع ولاحظي النتيجة.

ثالثًا: وصفة الزعتر والروز ماري في تخسيس الكرش والبطن :

وتعد تلك الوصفة الأعشاب الطبيعية التي تساعدان في التخلص من الدهون.

طريقة تحضير وصفة الزعتر والروز ماري :

أولاً: حضر كوب من الماء ثم اضع فيه ملعقة من الروز ماري ملعقة من الزعتر.

ثانيًا: ضع الخليط على النار حتى يغلي، ثم اضف ملعقة من السكر، وبعدها اتركها لتبرد قليلا.

وتشرب الوصفة على الريق صباحاً وقبل العشاء.