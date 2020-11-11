مجدلاني: خلل مالي وفني أجل صرف مساعدات متضرري كورونا

كشف وزير التنمية الاجتماعي أحمد مجدلاني سبب تأخير صرف المساعدات المالية لمتضرري جائحة كورونا، لوجود مشكلة مالية وفنية من البنك الدولي، جاري العمل على حلها.

وكان يفترض أن يتم صرف 700 شيقل الأحد الماضي، لنحو 68 ألف أسرة متضررة من كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدعم من البنك الدولي، إلا أنه لم يتم الصرف وتوضيح الأسباب من قبل وزارة العمل.

وقال مجدلاني:" كان يفترض أن يتم الشروع في صرف المساعدات مطلع الاسبوع الجاري؛ لكن هناك مشكلة مالية أو فنية من البنك الدولي وتأجل الصرف لوقت غير محدد بعد". بحسب موقع "النجاح الاخباري".

وبحسب مجدلاني، فإنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة المالية والبنك الدولي لفحص المعايير التي تنطبق عليهم الشروط، منوهاً إلى أن البنك الدولي هو من سيقوم بصرف هذه المساعدات من خلال وزارة المالية.

وأوضح أن نسبة الفقر في غزة زادت بقيمة 6% بعد جائحة كورونا، خصوصاً وأن قطاع غزة يعاني من الفقر المدقع، لافتاً إلى أن نسبة متضرري جائحة كورونا في الضفة الغربية وصلت إلى 114%.