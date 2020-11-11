تقارير تتحدث عن وجهة رونالدو المقبلة بعد بوفنتوس

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف ريال مدريد من استعادة خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن يوفنتوس ينوي عرض رونالدو للبيع في الصيف المقبل، بسبب عدم قدرة النادي على تحمل الراتب السنوي لصاروخ ماديرا (31 مليون يورو).

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن كريستيانو لا يزال محبوبًا من الجميع في ريال مدريد، لكنهم لا يفكرون في عودة اللاعب.

وأشار إلى أن مسؤولي ريال مدريد يقدرون سنوات وإنجازات رونالدو بقميص الميرنجي، لكنهم يعتقدون أن قصته في قلعة سانتياجو برنابيو، انتهت بالفعل.

وزعمت بعض التقارير أن رونالدو (35 عامًا) يخطط للانتقال إلى باريس سان جيرمان، عقب مغادرة يوفنتوس في الصيف المقبل.

يذكر أن عقد النجم البرتغالي مع يوفنتوس يمتد حتى يونيو/حزيران 2022.