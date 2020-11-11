باريس سان جيرمان يغري نيمار

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العرض الذي قدمته إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وينتهي عقد نيمار مع باريس في صيف 2022، وقال ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، بالأمس، إن النادي الفرنسي بدأ مفاوضات تجديد عقد راقص السامبا.

ووفقًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن سان جيرمان قدم عقدًا أوليًا لنيمار مدته 5 سنوات، مع الحفاظ على راتبه السنوي الحالي، والذي يبلغ 32 مليون يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الراتب الحالي يرضي طموح نيمار في السنوات المقبلة.

يذكر أن نيمار سبق أن عرض على مسؤولي برشلونة العودة إلى النادي الكتالوني، والحصول على راتب أقل مما يتقاضاه حاليًا في "حديقة الأمراء".