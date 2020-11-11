القائد الحساينة: الشهيد "أبو العطا" مسيرة جهاد وقبضة مشرعة في وجه الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، اليوم الأربعاء، أن قائد سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا، أدرك وأيقن أن الإسلام موقف حر، وكلمة حق، ومسيرة جهادٍ مستمر، وصبر وجَلَد على مكابدة الأعداء، وقبضة مشرعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي الحساينة، إن "أبو العطا شهادته عبقٌ وطريقه درب الشهداء المجاهدين".

وأضاف أن إرهاب الاحتلال وجبروته وبطشه "لن يكسر إرادة الحياة لدى الشعب الفلسطيني، ولجيل جهادي آمن بوعد الآخرة".

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي أمس، حفل تكريمي مشترك لعائلتي الشهيدين بهاء أبو العطا وإياد صوالحة، بمناسبة بمرور الذكرى الأولى على ارتقاء الشهيد أبو العطا، والذكر الثامنة عشر للشهيد صوالحة، تخللها كلمة للأمين العام الاستاذ زياد النخالة.

وفجر يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، اغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته عبر قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بصاروخ.

وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المغتصبات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها العدو بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة.