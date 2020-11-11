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البحرين تعين سلمان بن حمد رئاسة مجلس الوزراء

  • فلسطين اليوم - البحرين
  • 19:46 - 11 نوفمبر 2020
البحرين تعين سلمان بن حمد رئاسة مجلس الوزراء البحرين تعين سلمان بن حمد رئاسة مجلس الوزراء
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كلف العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، اليوم الأربعاء، ولي العهد الأمير، سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء.

اليوم، أعلن الديوان الملكي بالبحريني، وفاة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى (مايو كلينك) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الديوان إلى أن مراسم دفن الأمير خليفة، سيتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، كما وستقتصر المراسم على عدد محدد من الأقارب.

كما وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة أسبوع، مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية ابتداءً من يوم الخميس حتى يوم السبت المقبل.

 

 

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