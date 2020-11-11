إليك موعد مباراة العراق والأردن الودية وتردد القنوات الناقلة للعبة

تزايدت عمليات بحث المواطنين عن موعد مباراة العراق والأردن على مواقع الانترنت لاسيما موقع جوجل الشهير ، حيثُ أكد خبراء رياضيين أن مباراة المنتخب العراقي والأردن ستكون قوية للغاية كما ستكون أجواء تنافسية عالية وذلك من أجل مرحلة هامة في تاريخ الكرة العراقية وفي هذه المقالة الرائعة لقد وفرنا لحضراتكم ترددات القنوات الناقلة للعبة ضمن أجندة الفيفا الودية.

وستكون مباراة منتخب العراق والأردن هامة للمنتخب الأخير حول تحقيق الفرصة في هذه المباراة من أجل كتابة انتصار في مشواره المعنوي والودي قبل التصفيات المؤهلة إلي كأس أمم آسيا وإلي كأس العالم في قطر، وقبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب سوريا.

وحرص موقع فلسطين اليوم عن تقديم موعد مباراة العراق والأردن وذلك يوم غد الخميس الموافق 12-11-2020 ، إضافة إلى ترددات القنوات الرياضية التي ستبث القناة بجودة عالية دون تقطيع.

وسيواجه المنتخب السوري نظيره المنتخب الأوزبكي في لعبة ودية قوية للغاية في الأيام المقبلة في إطار التحضيرات القوية التي يخوضها المنتخبات الآسيوية من أجل التصفيات المشتركة المقبلة.

إليكم موعد مباراة العراق والأردن :

وسيعلب منتخب العراق والأردن في مباراة ودية ضمن الاستعداد للتصفيات المشتركة في كأس آسيا، كما سيلعبان على ملعب الشعب الدولي في الإمارات العربية المتحدة، غدا الخميس ، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت العراق والقاهرة ، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة ، وستكون اللعبة ذات أجواء حامية.

بث مباشر مباراة العراق والأردن :

ويحث المواطنين عن القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن ، ستبث قناة العراق الرياضية والأردن الرياضية المباراة ، وذلك بتعليق غير معروف حتي الآن.

وقال مسؤولين في المنتخب العراقي ، إن المنتخب العراقي شهد تواجد لكافة اللاعبين المدعوين إلي المعسكر في الإمارات.

وأضاف أن اللاعبين هم : بشار رسن، محترف برسبوليس الإيراني، وهمام طارق، محترف الإسماعيلي المصري.

وتوقع بأن يغيب عن المعسكر اللاعبين : ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة.

أما اللاعبين حسين علي وعلاء عبد الزهرة، سيغيبان بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد بعدوى (كوفيد 19).

تردد قناة العراق الرياضية على نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد: 12562

FEC/SR : 12562

الجودة : 5/6 HD

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القمر الصناعي : نايل سات

تردد : 12563

FEC/SR : (H) 27509

الجودة : 5/6 HD

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القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11747

FEC/SR : (V) 27509

الجودة : 3/4 SD

تردد قناة الأردن الرياضية نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12398

معامل الترميز : 27500

استقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 5/6

تردد قناة الأردن الرياضية عرب سات :

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12054

معامل الترميز : 27500

استقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 5/6