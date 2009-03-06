مركز صامد يدعو لتنظيم فعاليات احتجاجية ضد هدم المنازل في القدس المحتلة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

دعا مركز صامد في مدينة القدس المحتلة، المؤسسات الأهلية والوطنية في المدينة إلى تنظيم فعاليات احتجاجية وتضامنية مع سكان أحياء (شعفاط والبستان والشيخ جراح وراس خميس).

كما دعا المركز، في بيان له، اليوم ، إلى العمل على تنظيم عمل مركزي وخطة وإستراتيجية مدروسة ومحسوبة على المدى الطويل، لمجابهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، وبدء الاستعدادات للدفاع عن القدس وسكانها.

وطالب المركز بضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات التي من شأنها أن تلجم سلطات الاحتلال وتوقف إجراءات الترحيل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في المدينة.

وعبر المركز عن قلقه البالغ، لخطورة قرارات الهدم التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق مئات المنازل وتشريد آلاف المواطنين المقدسيين، فضلاً عن ملاحقة المواطنين والتجار بالضرائب المرتفعة والمجنونة، وعزل مدينة القدس نهائيا وفصلها نهائياً عن امتدادها الطبيعي وعمقها الفلسطيني، من أجل تكريس ضمها وطرد سكانها وتهويد وهدم مقدساتها وبيوتها وإغلاق مؤسساتها.

وشدد البيان على ضرورة تكاثف الجهود وسرعة انجاز المصالحة الوطنية وانجاز حكومة توافق وطني تتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها، والتمكن من مواجهة ودرء ورفع الخطر الكبير الذي تتعرض له القدس ومؤسساتها ومواطنيها ومقدساتها وعقاراتها.