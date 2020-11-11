ولاية جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات

قررت ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك على خلفية الطعون التي تقدم بها ترامب ضد النتائج الأولية التي أعلنتها وسائل إعلام أمريكية بفوز بايدن.

وتضم ولاية جورجيا 16 صوتاً من المجمع الانتخابي، وهو ما يعني في حال خسارتها لبايدن ستتقلص أصواته الكلية من 274 صوتاً ، ولا تؤثر على النتيجة الكلية، لأن الفائز بحاجة الى 270 صوتاً من اجمالي اصوات المجمع الانتخابي، لكنها ستشكل ضربة للانتخابات الامريكية التي لم يحدث فيها هذا السيناريو من قبل.

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.

وتظهر أحدث النتائج تقدم بايدن بنسبة 49.5 بالمئة على منافسه ترامب الذي حصل على نسبة 49.2 بالمئة من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا.