فصائل المقاومة الفلسطينية تعقدت اجتماعًا هامًا بشأن المستجدات السياسية

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً هاماً في مدينة غزة، بشأن المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، استشهاد الأسير كمال أبو وعر "جريمة" صهيونية واضحة المعالم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وعن تبعاتها.

ونعت إلى جماهير الشعب الفلسطيني الأسير ابو وعر، الذي ارتقى اثر سياسة القتل البطيء والاهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وتوجهت الفصائل بالتحية للشعب الفلسطيني المجاهد في كافة مناطق تواجده وخاصة في الضفة التي تتعرض لأوسع عملية تطهير عرقي وهدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت على أن نتائج الانتخابات الامريكية لن تؤثر على القضية الوطنية ولن تغير من حقيقة الظلم الأمريكي للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وشدّدت على أن الرهان على فوز بايدن في تحصيل الحقوق الفلسطينية هو أمر أثبت فشله خلال تعاقب الادارات الأمريكية، لأن الاعتماد على حسن النوايا الأمريكية لم ولن يجلب حقاً ولن يستعيد أرضاً.

كما وأكدت الفصائل، على أن المطلوب اليوم هو استكمال مشوار الوحدة الداخلي وتوحيد الصف الوطني، وضرورة الاعتماد على إرادة شعبنا ومقاومته لانتزاع كل الحقوق واستعادة كل الأرض.