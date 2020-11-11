خانيونس: تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في خانيونس، اليوم الأربعاء، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، أن سجلت 23 إصابة في الدورة الثانية من أمس الثلاثاء، و16 إصابة في الدورة الأولى من اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 721 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، وفاة مواطن وإصابة 300 حالة جديدة بفيروس كورونا، لتكون بذلك أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي الفيروس منذ مارس /آذار الماضي.

وأوضح، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2513 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 260 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأكدت وفاة مواطن يبلغ من العمر 72 عام في مجمع الشفاء الطبي وهو من سكان غزة.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 9231 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 3052 حالة، متعافين 6136 حالة ، وفيات 43