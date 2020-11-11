ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 11-11-2020 عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان: "إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، (استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي).

وأعلن اردوغان أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها بأن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.

واستطرد: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.

وأشار إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 478.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 7.8747 ليرات تركية (حتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش)

وكان الدولار واليورو قد سجلا أرقاما قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل الأول عند حدود 8.5 ليرات، في حين ارتفع اليورو إلى 9.99 ليرات.

يذكر أن الليرة التركية عادت ترتفع بعد تغيير رئيس البنك المركزي واستقالة وزير الخزانة والمالية التركي، .