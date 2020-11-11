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وسم بهاء فلسطين يُشعل تويتر

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 18:02 - 11 نوفمبر 2020
بهاء ابو العطا قائد اركان المقاومة بهاء ابو العطا قائد اركان المقاومة
تقارير
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تصدر وسم "بهاء فلسطين" منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين مساء اليوم الأربعاء في الذكرى الأولى لاستشهاد قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا.

وتداول نشطاء منصات التواصل صور القائد "أبو العطا" بشكل كبير جدًا مؤكدين على السير بخطى ونهج القائد "أبو سليم" حتى تحقيق النصر والحرية لشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والعربية.

وتوعد نشطاء منصات التواصل الاحتلال الإسرائيلي بأن نهج القائد "أبو العطا" سيبقى ساطعًا ولن يختفي مطلقًا، مطالبين المقاومة بالرد على اغتياله في الذكرى السنوية الأولى.

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قائد سرايا القدس في قطاع غزة "بهاء أبو العطا" فجر 12-11-2019  وبعد انتشار نبأ اغتيال القائد "أبو العطا" انطلقت صواريخ المقاومة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" ووصلت الصواريخ إلى "تل أبيب" بعد ساعات قليلة من استشهاده.

وتخشى اسرائيل فعليًا اقدام المقاومة على تنفيذ عملٍ عسكري ضد جنودها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد "أبو العطا" فهي لم تتوقف من اطلاق التحذيرات والتهديدات على مدار الأسابيع الماضية كما أنها لم تتوقف من اجراء التدريبات العسكرية المفاجئة على حدود غزة.

 

 

 

 

 

 

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