محافظ جدة مشعل بن ماجد يزور مصابي حادثة التفجير في مقبرة الخواجات

عاد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز المصابين في حادثة الاعتداء الجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، والتي نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

واطمأن محافظ جدة على حالة المصابين و استمع للفريق المعالج داخل المستشفى بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وعدد من مسئولي المحافظة.

ووقع حادث أمني في مقبرة مخصصة لغير المسلمين تسمى "مقبرة الخواجات" في مدينة جدة، حيث ذكرت إمارة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم التحقيق بحادثة اعتداء وقعت أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة، نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقالت مصادر إعلامية أن انفجار أدى لوقوع إصابات بين عدد من الأجانب، في حين أفيد عن أن الأمن ضرب طوقا أمنيا حول المقبرة.

يشار إلى أن "مقبرة الخواجات" يعود عمرها إلى نحو 5 قرون، حيث يدفن فيها عدد من الجنسيات، كما تحتوي قبورا لجنود من الجنسيات الأجنبية.