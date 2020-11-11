العالول يؤكد المضي قدما على خطى "أبو عمار" حتى نيل حقوقنا المشروعة

أحيا الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ16 لرحيل الرمز ياسر عرفات، في فعالية مركزية انطلقت من دوار المنارة وسط رام الله، باتجاه الضريح. ووضع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام اكليلا من الزهور على الضريح، وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، مؤكدين السير على نهج الشهيد حتى نيل الحرية والاستقلال.

وشارك عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية في الفعالية التي دعت اليها حركة "فتح".

والقى العالول نيابة عن رئيس السلطة محمود عباس كلمة، عدد فيها مناقب الشهيد، وبأننا سنمضي قدما على خطاه حتى نيل الحقوق المشروعة لشعبنا.