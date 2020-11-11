نشرت وسائل اعلام تركية تفاصيل مقتل 4 صيادين اتراك بتصادم قاربهم بسفينة يونانية اليوم الأربعاء في البحر المتوسط قبالة السواحل التركية.

وقال مسؤولون أتراك: "إن قارب الصيد انقلب إثر اصطدامه بالناقلة، مما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما لم يعرف على الفور سبب الحادث".

وأعلن خفر السواحل التركي أن الحادث بين قارب الصيد "بولاتباي" وسفينة "أفسس" التي ترفع العلم اليوناني، وقع فجرا على بعد نحو 15 ميلا بحريا من ساحل كاراتاس في مقاطعة أضنة.

وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ شملت 3 زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين، بعد وقت قصير من فقد الاتصالات مع القارب.

وقال مكتب حاكم أضنة في بيان إن خفر السواحل انتشلوا في وقت لاحق 4 جثث، وما زالوا يبحثون عن شخص خامس.