مميزات تحديث ببجي موبايل 1.1.0  المترو الملكي

من المميزات في تحديث لعبة ببجي موبايل إضافة الملكي والعديد من المميزات الأخرى، ولذلك يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية مميزات تحديث ببجي موبايل والذي عرف بالمترو الملكي، حيث حقق حاز إعجاب اللاعبين، حيث بات ممكنًا تحميله للاعبين على مستوى العالم، بإضافة منطقة ملاهي ومناطق فعاليات عديدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة سكوب إلى سلاح تومي جن الشهير باللعبة.

مميزات تحدث ببجي موبايل المترو الملكي

سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun

shotgun إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي

التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة

التطوير في الرسومات في المتجر

تحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة

ونصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا حول أخر تحديث للعبة ببجي موبايل، حيث يقدم لكم الموقع التحديثات الجديدة للعبة ببجي أولا بأول مرفق بالرابط المباشر للتحميل.

رابط تحديث ببجي موبايل المترو الملكي اضغط هنا