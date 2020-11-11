تحديث لعبة ببجي موبايل pubg mobile آخر إصدار 1.1.0- المترو الملكي

تحديث لعبة ببجي موبايل pubg mobile آخر إصدار المترو الملكي، يقدمه لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، وذلك بعد إعلان شركة ببجي عن تحديث جديد للعبة الأشهر حول العالم لا سيما أنها من أفضل الألعاب القتالية المميزة، ويتابعها الملايين حول العالم، حيث هناك مميزات جديدة لأخر إصدار للعبة ببجي موبايل، ويبحث عشاق لعبة ببجي من حين خر عن آخر التحديثات في اللعبة، حيث أنه يتم تطوير وتحديث اللعبة بشكل مستمر حتى تقدم المزيد من التشويق والاثارة.

تحديث لعبة ببجي موبايل 20250

وتقوم اللعبة في الأساس، على فرض السيطرة على جميع اللاعبين في الجيم، والانفراد بالبقاء على أرض المعركة، فهي من الألعاب الممتعة التي تجذب المستخدمين لخوض المغامرة فيها، وهو ما يتضح من الأعداد المنضمة لها يوميًا، والشهرة التي حققتها في وقت قصير.

مميزات تحديث أخر اصدار ببجي موبايل 1.0

كما أطلقت شركة ببجي موبايل، تحديثها الذي يحمل الرقم 1.0، والذي حقق طفرة كبيرة في اللعبة ونال إعجاب اللاعبين، حيث بات ممكنًا تحميله للاعبين على مستوى العالم، بإضافة منطقة ملاهي ومناطق فعاليات عديدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة سكوب إلى سلاح تومي جن الشهير باللعبة.

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أسلحة التحديث الجديد في ببجي موبايل

ومن الإضافات الجديدة في تحديث ببجي موبايل 2020 إضافة سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun، بالإضافة إلى إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي، بالإضافة إلى التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة، بجانب التطوير في الرسومات في المتجر وتحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة.

ونصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا حول أخر تحديث للعبة ببجي موبايل، حيث يقدم لكم الموقع التحديثات الجديدة للعبة ببجي أولا بأول مرفق بالرابط المباشر للتحميل.