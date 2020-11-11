السلطة تؤكد استعدادها للعودة لطاولة المفاوضات مع "إسرائيل"

أكدت رئاسة السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي على أساس ما تُسمى بـ "الشرعية الدولية".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن قيادة السلطة مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة".

ويأتي تصريح أبو ردينة، ردا على وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي قال في كلمة بالكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء: "إن قيادة السلطة لم تفهم أن الوقت قد حان للتخلص من الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معا لإيجاد حل".

يُشار إلى ان المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" توقفت منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب مواقف حكومة نتنياهو التي ترفض الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين" التي تريدها السلطة.