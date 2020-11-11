"القوات المسلحة اليمنية" تهدد السعودية بضرب منشآت عسكرية واقتصادية

حذّرت "القوات المسلحة اليمنية"، اليوم الأربعاء المملكة العربية السعودية من خطوات تصعيدية في إطار استمرار العدوان والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ على اليمن".

المتحدث باسم "القوات المسلحة اليمنية" العميد يحيى سريع قال: "كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك إخواننا من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين فيها في كافة المناطق بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري لأنها ستكون هدفاً مشروعاً من أهداف قواتنا العسكرية".

يُشار إلى أن العدوان السعودي ضد اليمن دخل عامه السادس بدعم امريكي وبريطاني واسرائيلي، منذ 2015 على الشعب اليمني.

مما تسبب بوضع كارثي ومروع ومعاناة أكثر من 22.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة بما في ذلك 11 مليون طفل.