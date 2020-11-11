والدة الشهيد القائد "أبو العطا" توجه رسالة قوية للاحتلال

لم تتمكن والدة الشهيد القائد "بهاء أبو العطا" الذي قدم جسده وروحه الزكية فداءً لله وللوطن ولأبناء شعبه، من اخفاء حزنها الشديد على فلذة كبدها والأثر الكبير الذي تركه بهاء بعد عامٍ على اغتياله.

وتمر ذكرى اغتيال القائد "بهاء" ثقيلة على والدته التي تتذكر كل تفاصيل حياة نجلها القائد منذ ميلاده حتى اغتياله بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها تشعر بالفخر والعزة كلما ذكر اسم "بهاء" على لسان الناس.

"كان يحب الناس كثيرًا ويعمل لحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أحب شعبه كثيرًا وما نشاهده اليوم من حب شعبه له دليلٌ على صدق نواياه الطاهرة والصادقة"، هكذا قالت والدة الشهيد بهاء أبو العطا.

وأكدت لمراسل فلسطين اليوم، أن نجلها القائد بهاء كان يعشق الجهاد والمقاومة منذ أن كان طفلًا صغيرًا فكان يغضب لدموع الأمهات ويشتعل غضبًا كلما شاهد اعتداء جنود الاحتلال على ابناء شعبه، وكان حنونًا على ابنائه وابناء شعبه وقويًا وجبارًا على المحتلين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن ذكرى نجلها القائد "أبا سليم" ستبقى حيَّة وأن أبناء بهاء وأحفاده وأبناء شعبنا سيتمسكون بنهج القائد "أبا سليم" والحفاظ على المقاومة مهما كلفهم ذلك من ثمن.

ووجهت والدة الشهيد بهاء رسالة قوية إلى الاحتلال الإسرائيلي قائلة: "ابقوا مرعوبين من اسم بهاء ليلًا ونهارًا وفي كل وقت وحين فالرد قادم على اغتيال "أبا سليم".

وطالبت والدة "أبو العطا"، سرايا القدس بأن ترد بالوقت المناسب والمكان المناسب على اغتيال "بهاء" وابناء شعبنا المجاهد الصابر على جرائم الاحتلال.