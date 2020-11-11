موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي ابطال افريقيا

ينتظر متابعٍ كرة القدم في الوطن العربي وافريقيا نهائي مثير لدوري أبطال أفريقيا يجمع فريقي الأهلي و الزمالك خصوصًا في ظل الحالة الإستثنائية التي عاشتها البطولة تحت جناح فيروس كورونا وتبعاته على الكورة والملاعب.

إذ كان يفترض أن تنتهي هذه النسخة من دوري ابطال افريقيا في شهر مايو الماضي، ولكن تأجل نصف النهائي ليُعب في سبتمبر المنصرم، بدلًا من أبريل، ثم تاجل مرة أخرى ليقام في أكتبر، والنهائي تأجل بدوه إلى نهاية نوفمبر الجاري.

وشارك في نصف نهائي النسخة الحالة من دوري أبطال أفريقيا ثلة من الأندرية الأفيريقية المميزة، التي خضعت جلها إلى قوة قطبي الدوري المصري الأهلي والزمالك اللذان وصلا إلى نهائي البطولة عن جدارةٍ واستحقاق،

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويشار إلى أن نصف نهائي دوري ابطال افريقيا كان سيُلعب بنظام خروج المغلوب، إلا أن الإتحاد الإفريقي تراجع عن ذلك، وأقر اللعب بنظام الذهاب والإياب، على أن يكون النهائي مباراة واحدة.

وقد أقر الاتحاد الافريقي "الكاف" قرار لعب النهائي بنظام المباراة الواحدة بعد أزمة العام الماضي الشهيرة بين الوداد والترجي، وقد رُسِخ بعد أزمة كورونا.

وأقر الاتحاد موعد مباراة الأهلي والزمالك في 6 نوفمبر 2020، ولكن بعد طلب تأجل الموعد من الأمن المصري، استجاب الاتحاد له وحدد 27 من نوفمبر الجاري موعد نهائي لنهائي دوري ابطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتعد قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويشار إلى أن المباراة ستُلعب على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في مصر.

وقد وصل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف لهدف، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، في حين أن الزمالك تغلب على نادي الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المبارتين.