الأسرى يرجعون الطعام ويعلنون الحداد على روح رفيقهم الشهيد أبو وعر

أرجع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وجبات الطعام كجزء من خطواتهم الاحتجاجية التي أقروها عقب استشهاد رفيقهم الأسير كمال أبو وعر.

وأعلن الأسرى الحداد لمدة ثلاثة أيام يستمرون خلالها بإرجاع وجبات الطعام، كما أقاموا صلاة الغائب عليه.

وحمّل الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد رفيقهم، وطالبوا بتسليم جثمانه.

وكان الأسرى أعلنوا حالة الاستنفار وشرعوا بالطرق على الأبواب والتكبير الذي استمر لساعات عقب الإعلان عن استشهاد أبو وعر.

والأسير كمال أبو وعر من مواليد عام 1974 في الكويت، عاد إلى فلسطين قبل عائلته بخمس سنوات، وهو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية بمحافظة جنين، وأكمل الثانوية العامة، واستمر الاحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً، وحرمه الاحتلال من الزيارة لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام فقط سُمح لأشقائه بزيارته. شارك الأسير أبو وعر في كافة الإضرابات المفتوحة عن الطعام ومنها الإسنادية، وكان آخرها إضراب عام 2017.

ومنذ نهاية عام 2019 بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً، إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة، وبدأت مواجهته للمرض في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية، وخلال الشهور الماضية تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع، إلى أن استشهد يوم أمس.