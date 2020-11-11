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قاهر مدريد يعرض خدماته على برشلونة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 14:22 - 11 نوفمبر 2020
ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز
تقارير
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مهاجم شاختار دونيستك، البرازيلي ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز، الشهير باسم "تيتي"، قد عرض نفسه على برشلونة للعب في صفوف الفريق.

وأعرب تيتي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" عن حلمه في اللعب ضمن الأندية الكبيرة، وقال" أنا احلم باللعب في ليفربول، أو مانشستر يونايتد أو برشلونة"

وأضاف اللاعب البرزيلي "رغم وجود عدد من الأندية الكبيرة إلا أني أفضل اللعب في صفوف برشلونة فهو يحملُ شعورًا خاص لدي"

وأشار ماتيوس كاردوسو إلى أنه عندما كان طفلًا، حلمُ بالحصول على قميص ميسي، ولا زال ينمو هذا الشغف لديه كل يوم.

ومن الجديد ذكره أن تيتي قد ظهر بشكلٍ لافت في المباراة التي جمعت فريقه بريال مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا، وكان قد أحرز الهدف الأول لشاختار في المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدفان للريال.

 

 

 

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