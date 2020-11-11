أصيب عدد من الأشخاص في انفجار استهدف القنصل الفرنسي في جدة ظهر اليوم الأربعاء 11-11-2020 أمام مقبرة لغير المسلمين.

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الفرنسية تأكيدها بان انفجار عبوة وقعت أمام مقبرة لغير المسلمين في جدة مما أدى لإصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة.

وأدانت السفارات الاجنبية في المملكة السعودية الهجوم على المقبرة الذي كان يتواجد فيها القنصل الفرنسي مؤكدة أن الهجوم جبان وغير مبرر اطلاقًا.

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انفجار يستهدف القنصل الفرنسي في جدة

ودعت السفارات الأجنبية في بيانها السلطات السعودية لتحديد الجناة وملاحقتهم عقب وقوع اصابات في انفجار يستهدف القنصل الفرنسي في جدة

يُشار إلى أن الأيام الماضية شهدت موجة غضب شديدة بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دافع فيها عن حرية الرأي والتعبير كما يزعم.

وكان ماكرون يتحدث عن الحرية والتعبير في الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أكد أن ماكرون ايضًا يستهزأ بنبي الاسلام والمسلمين.





