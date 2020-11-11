حماس: الشهيد "أبو العطا" كان مدافعًا عن شعبه ولم يرضى الدنية في دينه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، أن الشهيد بهاء أبو العطاء القائد الكبير في "سرايا القدس" كان مدافعًا عن شعبه الذي يتعرض لظلم الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال القيادي في حركة حماس "اسماعيل رضوان" في تصريح صحفي خاص لوكالة فلسطين اليوم : "الاحتلال الإسرائيلي يخشى المقاومة ويخشى الشهيد أبو العطا الذي كان لا يرضى بالدنية ويرد على جرائم الاحتلال".

وشدد رضوان أن اغتيال الاحتلال للشهيد القائد بهاء أبو العطا لن يوقف مسيرة المقاومة، لافتًا إلى أن شعبنا سيسير على درب الشهداء ودرب المقاومة.

كما أكد القيادي في حركة حماس، أن المقاومة هي الخيار الأقصر لتحرير فلسطين من دنس المحتل، وإن جرائم الاغتيال لن تمر دون حساب.

يُشار إلى أن فجر غدًا الخميس يصادف الذكرى الأولى لاغتيال قائد أركان المقاومة القائد "بهاء أبو العطا" وزوجته عبر طائرات الاحتلال الإسرائيلي.