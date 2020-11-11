مهجة القدس: الشهيد أبو وعر تعرض لجريمة ممنهجة وقتل عمد

قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي ، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ترك الأسير الشهيد كمال أبو وعر، فريسة للمرض، وعرضة للموت البطيء تحت سياسة الاهمال الطبي ليلحق بشهداء الحركة الأسيرة .

وبين الشقاقي اليوم الأربعاء 11/11/2020 في تصريحات لإذاعة صوت الأسرى، أن الاحتلال يمتنع عن تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، ولا يقدم لهم سوى المسكنات التي لا ترتقي لحجم الخطر الذي يتعرضون له، مشيراً إلى أن إدارة مصلحة السجون تعمل وفق سياسة ممنهجة ضد الأسرى تهدف إلى تصفيتهم بشكل بطيء .

وأشار الشقاقي، إلى أن هناك أكثر من أسير معرض للموت داخل السجون لأنهم يعانون من أمراض مختلفة.