دحلان يشيد بالموقف التركي لأول مرة !!

أشاد القيادي الفلسطيني محمد دحلان بتصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال دحلان المقيم في الإمارات، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم".

ولم يوضح دحلان في تغريدته المقصود بهذا

الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) November 9, 2020

"الانعطاف الكبير".