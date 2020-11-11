بماذا وعد وزير المالية التركي الجديد ؟

في أول تعليق له بعد أداء اليمين، وعد وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان اليوم الاربعاء 11/11/2020 ، بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين والمحليين مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.

وقال لطفي علوان إنه من المهم تعزيز المؤسسات، مضيفا أنه سيجري الحفاظ على الانضباط المالي من خلال إدارة واقعية للمخاطر ، مشيراً الى انه سيجري زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية .

وفي سوق العملات عقب التصريحات صعدت العملة التركية إلى 8.19 ليرة للدولار، بعدما تم تداولها في وقت سابق اليوم عند 8.32 ليرة للدولار.