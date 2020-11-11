الذهب يتعافى مجدداً بعد تراجع الأمس

شهدت أسعار الذهب عالمياً تعافي بسيط بنسبة 1% اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز على احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

الذهب في المعاملات الفورية قفز لـ1.1 بالمئة إلى 1881.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1878.70 دولار للأونصة.

وتراجعت الأسعار 5.2 بالمئة أمس الاول الاثنين بعدما قالت شركة "فايزر" الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90 بالمئة استنادا لنتائج تجارب أولية، الى ان تداعيات زيادة حالات بكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.