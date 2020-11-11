النفط يواصل الصعود عالمياً ومخزونات النفظ الامريكية تهبط هبوطاً حاداً

شهدت اسعار النفط اليوم الاربعاء 11/11/2020 ، ارتفاعاً في تعاملاته ، في حين سجلت مخزونات النفظ بالولايات المتحدة هبوطاً حاداً.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الساعة 10:15 بتوقيت موسكو "" بنسبة 2.56% إلى 42.42 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.57% إلى 44.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويشار الى ان الارتفاع جاء بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي ، حيث هبطت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر الجاري إلى حوالي 482 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 913 ألف برميل.