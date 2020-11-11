سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11/11/2020

تحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر سعر الذهب في السعودية مقابل الريال والدولار وخاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار عالمياً.

نستعرض أسعار الذهب بالبورصة السعودية للذهب بدون مصنعية، أي السعر اليومي العالمي بكل بورصات العالم ولكن بالريال السعودي، وبعدها ننتقل لمناقشة وتوضيح أسعار بيع الذهب في السعودية اليوم وأيضاً أسعار شراء الذهب بالسعودية اليوم، والآن هيا نتعرف على سعر غرام الذهب بالريال السعودي اليوم الأربعاء 11/11/2020.

سعر الذهب في السعودية

سعر الأونصة 1876 دولار هبوط -1 $

أسعار الذهب

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2020/11/11

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر الذهب عيار 24 226.18 60.31

سعر الذهب عيار 22 207.33 55.29

سعر الذهب عيار 21 197.91 52.78

سعر الذهب عيار 18 169.64 45.24

سعر الذهب عيار 14 131.94 35.18

سعر اونصة الذهب بيع 7,035.00 1,876.00

سعر اونصة الذهب شراء 7,038.75 1,877.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 226,181.06 60,314.95

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,583.27 422.20

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,658.66 442.31

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,809.45 482.52

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 7,035.00 1,876.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 35,175.00 9,380.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 70,350.00 18,760.00

سعر الذهب في السعودية

أسعار سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سعر جرام الذهب 226.18 60.31

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 565.45 150.79

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 1,130.91 301.57

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2,261.81 603.15

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 4,523.62 1,206.30

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,517.50 938.00

سعر سبيكة الذهب أونصة 7,035.00 1,876.00

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 11,309.05 3,015.75

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 22,618.11 6,031.49

سعر سبيكة الذهب تولة 2,638.13 703.50

سعر سبيكة الذهب 10 تولة 26,381.31 7,035.02

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو 226,181.06 60,314.95

يتم تحديث اسعار سبائك الذهب آلياُ

سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2020-11-11 226.18 207.33 197.91 169.64

2020-11-10 224.49 205.79 196.43 168.37

2020-11-09 235.22 215.62 205.82 176.42

2020-11-08 235.22 215.62 205.82 176.42

2020-11-07 235.22 215.62 205.82 176.42

2020-11-06 234.98 215.40 205.61 176.24

2020-11-05 229.44 210.32 200.76 172.08

سعر جرام الذهب في السعودية في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2020/11/11

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 221.18 251.18

عيار 22 202.33 237.33

عيار 21 192.91 229.91

عيار 18 164.64 204.64