برشلونة يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو

أكدت صحيفة ”الموندو“ الإسبانية ان إدارة برشلونة تطالب الاعب البرازيلي ونجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا بإعادة 10 ملايين يورو، تؤكد أنه تسلمها من الفريق زائدة عن حقوقه في الموسم الأخير تطالب باستعادتها.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي اكتشف خطأ في حسابات الضرائب، وتبين دفعهم لمبلغ زائد للاعب سابقا.

وتساند إدارة الضرائب طلب برشلونة في هذه القضية، والتي ستشهد فصلا جديدا في القضاء الإسباني بين اللاعب وناديه السابق.

ومنذ رحيله المثير للجدل نحو فريق باريس سان جيرمان لم تمر العلاقة بين نيمار وإدارة برشلونة بفترة جيدة، إذ كانا لا يلتقيان سوى في المحاكم لأسباب مالية، كما أن صفقة انتقاله من سانتوس جرّت على الفريق قضايا في المحاكم بسبب التهرب الضريبي وقيمة الصفقة الحقيقية التي كانت أعلى بكثير من القيمة المعلنة.

ورغم القضايا بين الطرفين حاولت إدارة برشلونة إعادة اللاعب لـ“كامب نو“ بعد مطالبة من عدة نجوم للفريق أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن فريق باريس سان جيرمان قدم طلبات مالية ضخمة أفشلت العودة.