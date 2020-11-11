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300 حالة: قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا ووفاة مواطن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:52 - 11 نوفمبر 2020
كورونا كورونا
تقارير
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سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 11/11/2020، وفاة مواطن وإصابة 300 حالة جديدة بفيروس كورونا، لتكون بذلك أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي الفيروس منذ مارس /آذار الماضي.

وأوضح، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2513 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 260 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأكدت وفاة مواطن يبلغ من العمر 72 عام في مجمع الشفاء الطبي وهو من سكان غزة.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 9231 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 3052 حالة، متعافين 6136 حالة ، وفيات 43

 

 

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