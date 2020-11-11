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ماذا توعد ترامب ان يكشف الليلة ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:11 - 11 نوفمبر 2020
ترامب ترامب
تقارير
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قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ليل الثلاثاء- الأربعاء 11/11/2020 إنه سيتم فضح “فساد الاقتراع” الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء مع شون هانيتي على فوكس نيوز”.

وقال ترامب في تغريدة  له على تويتر:  “لا يهمني الولاية التي أنتم فيها.. نظام التصويت بالكمبيوتر هذا مفتوح على مصراعيه للاحتيال والتدخل.. انتظروا حتى تروا ما هو آت!”.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام الكبرى في البلاد، والتي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بادين بالرئاسة. ويزعم ترامب حدوث تزوير دون تقديم دليل حتى الآن.

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