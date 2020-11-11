اليوم: جولة رابعة من المفاوضات اللبنانية- "الإسرائيلية"

من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء 11/11/2020، الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، والتى تُجرى برعاية من الأمم المتحدة وفى ضوء وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبى لبنان، بحضور وفدى لبنان و"إسرائيل".

وترأس جلسة التفاوض أحد أعضاء مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، إلى جانب السفير جون ديروشر وهو دبلوماسى أمريكى أُوكلت إليه مهمة الوساطة فى المفاوضات.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، بياناً مشتركاً فى ختام جلسة التفاوض التى أجريت سابقاً، وصفا فيه جلسات التفاوض التى أجريت حتى الآن بأنها "مثمرة وبناءة" ومعربين عن تطلعهما فى أن تؤدى هذه المفاوضات إلى الوصول إلى الحل الذى طال انتظاره، ومشيرين إلى التزام أطراف عملية التفاوض بمواصلة المفاوضات الشهر المقبل.

من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى بيانا أكدت فيه أن المعلومات الرسمية المتعلقة بجلسات التفاوض تصدر حصرا عنها فى صور بيان رسمي، داعية وسائل الإعلام إلى عدم نشر أى معلومات ونسبها إلى رئيس وأعضاء فريق التفاوض.

وأشارت قيادة الجيش اللبنانى إلى أنه ومنذ انطلاق الجولة الأولى من التفاوض التقنى غير المباشر لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتعمد بعض وسائل الإعلام، إلى نشر تحليلات ومعلومات وتنسبها إلى رئيس الفريق اللبنانى المفاوض أو إلى أحد أعضاء هذا الفريق أو إلى أشخاص تزعم التواصل معهم.

وشددت على أن رئيس وأعضاء الفريق المفاوض يتلزمون بتعليمات قيادة الجيش اللبنانى بعدم التصريح أو تسريب أية معلومات حول جلسات التفاوض.

ويتألف وفد لبنان فى مفاوضات ترسيم الحدود من 4 أعضاء يترأسهم العميد طيار بسام ياسين نائب رئيس أركان الجيش للعمليات.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.