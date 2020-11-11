استقالة عدد كبير من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تضامناً مع "إسبر"

قدم عدد كبير من المسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية أمس الثلاثاء ، استقالتهم بعد يوم واحد على إقالة وزيرة الدفاع مارك إسبر.

الاستقالات الجديدة جاءت من القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة جيمس اندرسون ووكيل وزارة الدفاع للاستخبارات جوزيف كيرنان وجين ستيوارت رئيس أركان إسبر.

وقال كريستوفر ميلر وزير الدفاع بالوكالة ” أود أن أشكر الدكتور أندرسون والأدميرال كيرنان وجين ستيوارت على خدمتهم للأمة والإدارة”.

الاستقالات السريعة وقبولها جاءت بعد يوم واحد من إقالة ترامب إسبر ،ومخاوف من أن الإدارة الأمريكية تتطلع لملء البنتاغون بالموالين، الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ الإجراءات التنفيذية المثيرة للجدل في حوالي 70 يوماً قبل أن يضطر ترامب إلى مغادرة البيت الأبيض.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب النائب آدم سميث، ، إن الاستقالات يثير قلق جميع الأمريكيين ويمكن أن تكون بداية لعملية تقويض وزارة الدفاع.