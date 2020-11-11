اليوم الذكرى الـ16 لوفاة الرئيس الرمز ياسر عرفات

تحل اليوم الاربعاء 11/11/2020 ، الذكرى السادسة عشر لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد ان استشهد في باريس في ظروف لم تكشف التحقيقات عن نتائجها حتى اللحظة .

حركة فتح في كافة محافظات الوطن أعلنت عن سلسلة من الفعاليات لإحيائها والتي تبدأ اليوم دون أي فعاليات في قطاع غزة.

وتتزامن ذكرى ياسر عرفات مع وفاة عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح د صائب عريقات والذي وافته المنية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ، حيث من المقرر ان تتم كافة اجراءات الدفن اليوم .

فعاليات اليوم ستبدأ بالتجمع عند ضريح الشهيد ياسر عرفات في رام الله وإضاءة الشموع الساعة الرابعة والنصف مساء، وفي سلواد سيتم تنظيم فعالية معرض للصور في الساعة الثالثة مساء، وفي بيتونيا ستكون هناك مسيرة حاشدة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

إقليم نابلس:

بتاريخ 10/11/2020 يوم الثلاثاء سينظم اقليم نابلس زيارة مغارة بيت فوريك التي كانت تأوي الشهيد ياسر عرفات الساعة الخامسة مساءً إلى جانب تنظيم النشاطات في جميع المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

إقليم بيت لحم :

يوم 11/11/2020 يوم الاربعاء سيتم تنظيم مسيرة من باب الزقاق باتجاه دوار الاسرى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ونفس اليوم الساعة السادسة سيكون هناك مساءً فعالية اضاءة الشموع في ساحة كنيسة المهد .

اقليم القدس :

بتاريخ 14/11/2020 يوم السبت مسيرة مركزية في الرام وسيكون التجمع عند دوار سبيتاني الساعة الثالثة من بعد الظهر .