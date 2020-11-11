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طقس فلسطين: جو خريفي بارد نسبياً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:06 - 11 نوفمبر 2020
طقس طقس
تقارير
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو الأربعاء 2020/11/11، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/11/12: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/11/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/11/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

 

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